Endava Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Endava, einem Unternehmen im Bereich der IT-Dienstleistungen, ist in den letzten Wochen überwiegend positiv. In sozialen Medien wurde an 11 Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an einem Tag die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Endava-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für Endava abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat wurden jedoch keine positiven Bewertungen abgegeben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 91,33 USD, was einen Anstieg um 21,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (75,33 USD) bedeuten würde. Daher erhalten die Endava-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Endava mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Endava liegt derzeit bei 40,61, was 31 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 59. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält die Endava-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der Analystenbewertungen und der fundamentalen Kennzahlen eine positive Einschätzung.