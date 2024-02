Endava Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Endava-Aktie wird von Analysten überwiegend positiv bewertet. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Obwohl im letzten Monat keine Analystenupdates zu Endava vorliegen, liegt der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele bei 87,67 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (68,61 USD) ausgehend um 27,78 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Auch die Anleger-Stimmung gegenüber Endava ist überwiegend positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) wird die Endava-Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 40,61, was einen Abstand von 30 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,25 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Endava als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 54,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 58,36 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.