Endava Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten beiden Wochen wurde Endava von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der vielfältigen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt. Daher ergibt die Gesamtmessung der Anlegerstimmung eine neutrale Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,72 Prozent erzielt, was 48,87 Prozent unter dem Durchschnitt (2,15 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 2,93 Prozent, und Endava liegt aktuell 49,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen häufiger als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einer "guten" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Endava-Aktie daher eine "schlechte" Bewertung.

Endava schüttet auf Basis der aktuellen Kurse im Vergleich zum Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen keine Dividendenrendite aus, was 2,19 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 2,19 % ausmacht. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".