Endava Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Endava liegt bei 64,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 79,14 und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Endava ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,78 auf, was 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 55,26. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Endava beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Marktteilnehmer führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Endava unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so schüttet Endava derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.