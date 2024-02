Encore Wire-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Encore Wire hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 43,17 Prozent erzielt, was mehr als 200 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 403,84 Prozent, wobei Encore Wire mit 360,67 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Encore Wire im Vergleich zur Elektrische Ausrüstung-Branche eine Rendite von 0,04 % aus, was 16,97 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encore Wire liegt bei 8,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,79 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im letzten Jahr erhielt Encore Wire insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotential von -1,32 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Encore Wire in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.