Encore Wire Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Dividendenrendite für Encore Wire liegt derzeit bei 0,05 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies ergibt eine Differenz von -16,94 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten Bewertungen für die Encore Wire-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Encore Wire-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 235 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,87 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyseergebnisse erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Encore Wire als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 21,69, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 34,24 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher erhält Encore Wire in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Encore Wire in verschiedenen Analysen und Bewertungen unterschiedliche Einschätzungen, jedoch überwiegen die negativen Bewertungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.