Encore Wire Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten zwei Wochen wurde Encore Wire von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Des Weiteren wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite von Encore Wire liegt gegenüber dem Branchendurchschnitt bei 0,04 %, was 16,97 Prozentpunkte weniger ist als die im Mittel üblichen 17,01 %. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Encore Wire insgesamt 1 Analystenbewertung, welche durchschnittlich als "Gut" eingestuft wird. Es setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Kursprognose von 235 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -1,32 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Encore Wire in diesem Abschnitt somit eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle KGV von Encore Wire liegt bei 8,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,79 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und auf der Basis fundamentaler Kriterien mit "Gut" bewertet.