Encore Wire Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Aktienanalyse von Encore Wire zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bewertungskategorien. Zum einen weist die Dividendenrendite derzeit lediglich 0,04 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,27 % als schlecht eingestuft wird. Die technische Analyse hingegen bewertet die Aktie positiv, da der gleitende Durchschnittskurs bei 192,54 USD liegt und der aktuelle Kurs 248,63 USD beträgt, was einer positiven Differenz von +29,13 % entspricht. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit +10,09 % einen positiven Abstand auf, wodurch die Gesamtbewertung auf "Gut" lautet.

Die Anleger-Stimmung bei Encore Wire wird hingegen als neutral eingestuft. Diskussionen in sozialen Medien und Foren der letzten Wochen zeigen eine Mischung aus positiven und negativen Meinungen, wobei letztere zuletzt überwogen. Das führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als neutral.

Im Branchenvergleich erzielte Encore Wire in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,8 %, was jedoch im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, der um 51,58 % stieg, zu einer Underperformance von -27,78 % führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 42,95 % verzeichnete, liegt Encore Wire mit 19,14 % unter dem Durchschnittswert. Aufgrund der Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.