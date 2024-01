Encore Wire Aktie: Das gab es noch nie!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encore Wire bei 8. Das bedeutet, dass die Börse 8,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Encore Wire zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ist dies eine Unterbewertung um 73 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der Branche "Elektrische Ausrüstung" momentan bei 31 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Encore Wire beträgt 0,05 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kursniveau. Dies liegt 16,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aus diesem Grund erhält Encore Wire eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Encore Wire eine Performance von 51,7 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2078,26 Prozent, was bedeutet, dass Encore Wire eine Underperformance von -2026,56 Prozent aufweist. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1242,25 Prozent hatte, liegt Encore Wire 1190,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Encore Wire-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 178,35 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 216,31 USD liegt, ist dies ein Unterschied von +21,28 Prozent. Auf Basis dieser Betrachtung erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (200 USD) zeigt einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,16 Prozent), wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird die Encore Wire-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.