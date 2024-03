Encore Wire Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Encore Wire hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,8 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 329,66 Prozent gestiegen, was darauf hinweist, dass Encore Wire eine Underperformance von -305,86 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Darüber hinaus hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 200,09 Prozent im letzten Jahr, und Encore Wire lag 176,28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,04 Prozent und liegt damit 17,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 17,56). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Encore Wire daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Encore Wire betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings griffen die Nutzer der sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Encore Wire auf. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Abschließend ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encore Wire zu erwähnen, welches eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens ist. Das aktuelle KGV beträgt 11 und vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 40. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Encore Wire daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.