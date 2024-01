Encore Wire Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung für Encore Wire hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Encore Wire von 212 USD eine positive Entwicklung von +18,5 Prozent im Vergleich zum GD200 (178,91 USD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 202,19 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Encore Wire zeigt einen Wert von 54,75, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Analysten bewerten die Encore Wire-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 235 USD, was ein Aufwärtspotential von 10,85 Prozent bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Encore Wire eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.