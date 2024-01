Encore Wire Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Encore Wire beobachtet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt ergibt sich daher ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Hingegen ist die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Trotzdem stehen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encore Wire mit 8,35 unter dem Branchendurchschnitt von 31,31. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Encore Wire in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,7 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies jedoch eine Underperformance von -190,67 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Encore Wire deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.