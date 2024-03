Encore Wire Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Encore Wire liegt bei 17,45, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 46,32 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Encore Wire festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Encore Wire in dieser Hinsicht eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analysten haben Encore Wire in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" eingestuft, was zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 235 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -4,72 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf die Dividende weist Encore Wire im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0,04 % auf, was 17,01 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamteinschätzung der Aktie der Encore Wire als "Gut".