Encore Wire Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encore Wire liegt aktuell bei 11,27, was 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung von 33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur Industrie liegt die Rendite von Encore Wire mit 23,8 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 347,54 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Encore Wire-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 235 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 5,23 Prozent entspricht. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Encore Wire überwiegend negativ diskutiert, jedoch zeigt sich in den letzten ein bis zwei Tagen eine positivere Stimmung. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.