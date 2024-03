Encore Wire Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Aktie von Encore Wire wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 11,27, was 66 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 33,51 im Segment "Elektrische Ausrüstung". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Encore Wire derzeit einen niedrigeren Wert von 0,04 Prozent auf, während der Branchendurchschnitt bei 17,61 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die charttechnische Entwicklung der Encore Wire-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 190,33 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 218,42 USD (-14,76 Prozent) liegt. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (223,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-2,31 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Encore Wire in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,8 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 350,53 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -326,73 Prozent für Encore Wire entspricht. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 212,66 Prozent hatte, liegt Encore Wire um 188,86 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.