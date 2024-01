Encore Wire Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Encore Wire derzeit bei 177,96 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 213,49 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +19,97 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 198,52 USD, was einer positiven Differenz von +7,54 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Encore Wire im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrischen Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0,05 % auf, was 16,9 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um Encore Wire haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Encore Wire daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Encore Wire liegt bei 50,43, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 29,13 und wird daher als "Gut" bewertet. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".