Encore Wire Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca plc":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Encore Wire in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung zu überwiegend positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In Bezug auf Encore Wire wurde deutlich weniger diskutiert als üblich, und es ist auch ein Rückgang der Aufmerksamkeit festzustellen. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings haben die Nutzer in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Encore Wire aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Encore Wire-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 235 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 5,92 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Encore Wire daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0,04 Prozent und liegt damit 17,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung, 17,56). Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.