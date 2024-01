Encore Wire Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Dividendenrendite der Encore Wire-Aktie beträgt 0,05 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Kursniveau. Dies liegt 16,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,96 Prozent in der Branche für Elektrische Ausrüstung. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Encore Wire als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Encore Wire-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,91, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 25,13, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Performance der Encore Wire-Aktie in den vergangenen 12 Monaten betrug 51,7 Prozent. Im Branchenvergleich mit "Elektrische Ausrüstung"-Aktien stieg die Aktie im Durchschnitt um 2078,26 Prozent, was eine Underperformance von -2026,56 Prozent für Encore Wire bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 1242,25 Prozent hatte, lag Encore Wire 1190,55 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Encore Wire wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktivität der Beiträge eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Encore Wire.