Encore Wire Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie von Encore Wire wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt bei 7,36, was insgesamt 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung" von 29,96. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt das Sentiment und der Buzz eine wichtige Rolle. Die Diskussionsintensität für Encore Wire hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator. Die Aktie von Encore Wire erhielt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Encore Wire, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Encore Wire-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 175,1 USD. Der letzte Schlusskurs von 190,47 USD weicht somit um +8,78 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus den letzten 50 Handelstagen (184,43 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,27 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Encore Wire-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.