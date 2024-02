Encore Wire Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Dividendenrendite von Encore Wire liegt derzeit bei 0,04 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,64 Prozent. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt die Differenz zu vergleichbaren Werten -17 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Encore Wire-Aktie liegt bei 72 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 46,23, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Encore Wire.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Encore Wire ist überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Allerdings ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.