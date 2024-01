Encore Wire Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Encore Wire-Aktie derzeit +11,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies deutet auf eine kurzfristig positive Einschätzung hin. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +21,61 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Encore Wire in den letzten 12 Monaten eine Performance von 51,7 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien jedoch um 241,96 Prozent, was eine Underperformance von -190,27 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Encore Wire mit 97,88 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu Encore Wire veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen vor allem auf positive Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encore Wire bei 8,35 liegt, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 31,32. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend kann die Encore Wire-Aktie aus technischer, branchenbezogener und fundamentaler Sicht insgesamt als "Gut" bewertet werden.