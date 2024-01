Encore Wire Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse ist ein häufig genutztes Instrument im Finanzmarkt. Bei Encore Wire wird der RSI anhand von zwei verschiedenen Zeiträumen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,3 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 35,09, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Bewertung für Encore Wire abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt positiv. Von den abgegebenen Empfehlungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Obwohl es in den letzten 12 Monaten keine neuen Analystenupdates zu Encore Wire gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 235 USD, was einem potenziellen Anstieg von 10,02 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält Encore Wire insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Jahresperformance von Encore Wire im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" um 96 Prozent niedriger liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt sogar um 189,46 Prozent höher als bei Encore Wire. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Encore Wire überwiegend positive Themen diskutiert. Allerdings haben in den letzten ein bis zwei Tagen negative Themen die Diskussion dominiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Encore Wire basierend auf diesen verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung.