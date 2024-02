Encore Wire Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Dividendenrendite für Encore Wire beträgt 0,04 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs und liegt nur knapp unter dem Durchschnitt von 0,12 Prozent. Aus diesem Grund erhalten die Dividendenpolitik von Encore Wire von unseren Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Encore Wire von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand verschiedener Kommentare und Äußerungen festgestellt. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen bezüglich des Unternehmens angesprochen. Somit beurteilen wir die Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Encore Wire beträgt 17,9 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Punkt unserer Analyse führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Encore Wire in den letzten 12 Monaten eine Performance von 43,17 Prozent erzielt, während der Durchschnitt bei 4,15 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +39,02 Prozent. Im "Industrie"-Sektor lag die Performance bei 4,49 Prozent, wobei Encore Wire um 38,68 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.