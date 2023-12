Encore Energy Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die technische Analyse von Encore Energy-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,63 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,17 CAD liegt somit deutlich darüber, mit einer Abweichung von +42,42 Prozent. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,87 CAD unter dem aktuellen Schlusskurs (+6,16 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Encore Energy-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Encore Energy mit 0 % niedriger als der Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (74,9 %), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Encore Energy liegt bei 90,67, was aufgrund des überkauften Niveaus zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,47 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Die Stimmung rund um Encore Energy-Aktien ist überwiegend negativ, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentaren der Analysten. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen aufgegriffen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

Basierend auf diesen Faktoren wird Encore Energy insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Dies ist das Ergebnis der technischen Analyse und der Stimmung rund um die Aktie.