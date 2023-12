Encore Capital Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Encore Capital beträgt 22,66, was als "Gut" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 29,32, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Encore Capital zeigt sich eine starke Veränderung der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Encore Capital im vergangenen Jahr um 18,04 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die Rendite sogar um 25,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Encore Capital in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.