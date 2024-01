Encore Capital Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "MBIA":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Encore Capital ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Meinungsmarkts. Die fundamentale Analyse ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 357,33 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 56,62 liegt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs.