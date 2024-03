Encore Capital Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen hat der RSI von Encore Capital einen Wert von 54, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,71, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Encore Capital bei 48 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 48,13 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 50,02 USD, was einer Distanz von -3,78 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich auch hier ein Gesamtrating von "Neutral".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Encore Capital in der "Finanzen"-Branche um mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Verbraucherfinanzierung"-Branche liegt die Rendite in den letzten 12 Monaten bei 11,41 Prozent, wobei Encore Capital mit 14,19 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encore Capital bei 357,33, was über dem Branchendurchschnitt von 62,9 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.