Encompass Health Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung einer Aktie. Ein niedrigeres KGV deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick günstiger erscheint. Im Vergleich zur Branche der Gesundheitsdienstleister liegt das KGV von Encompass Health mit einem Wert von 18,16 derzeit 81 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Encompass Health derzeit um 4,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum Durchschnitt jedoch +5,49 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Encompass Health gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Encompass Health in dieser Hinsicht eine eher negative Bewertung.

Betrachtet man die langfristige Meinung der Analysten, so erhält die Encompass Health-Aktie überwiegend positive Bewertungen. Von insgesamt 5 Bewertungen liegen 4 im positiven und 1 im neutralen Bereich. Auch das Kursziel der Analysten liegt mit 69,6 USD über dem aktuellen Kurs von 68,94 USD, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Insgesamt zeigt sich also, dass Encompass Health aufgrund des niedrigen KGV und der positiven Einschätzungen der Analysten eine vielversprechende Aktie sein könnte. Allerdings ist es wichtig, auch die technische Analyse und das Sentiment rund um die Aktie im Auge zu behalten.