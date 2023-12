Encompass Health Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Encompass Health wird derzeit intensiv im Netz diskutiert, was auf eine hohe Diskussionsintensität und eine positive Stimmungsänderung hindeutet. Daher wird das Unternehmen insgesamt positiv bewertet. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 40,89 Punkten und der RSI25 bei 40,6 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Encompass Health derzeit eine Dividendenrendite von 0,96 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 88,67 % niedrig ist. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.