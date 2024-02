Encompass Health Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Encompass Health: Analyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Dividendenrendite von Encompass Health liegt derzeit bei 0,83 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 91,45 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Encompass Health liegt bei 61 USD, was einer prognostizierten negativen Kursentwicklung von -17,06 Prozent entspricht.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Encompass Health-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 10,29 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie mit einem Unterschied von +6,06 Prozent ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich Encompass Health mit einer Rendite von 22,35 Prozent im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche 28 Prozent darüber. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,86 Prozent, wobei Encompass Health mit 19,49 Prozent deutlich darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse gemischte Bewertungen für Encompass Health, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Analysteneinschätzung als auch den Branchenvergleich Aktienkurs.