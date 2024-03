Encompass Health Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encompass Health bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20,79 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 77 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister", der momentan bei 91 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Encompass Health bei 22,35 Prozent, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,93 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Encompass Health mit 14,42 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment stand die Aktie von Encompass Health zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Encompass Health. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Aktie von Encompass Health wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen mit 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was langfristig zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im zurückliegenden Monat gab es ebenfalls 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen, was kurzfristig eine institutionelle Sicht als "Gut"-Titel ergibt. Das Kursziel für die Aktie von Encompass Health liegt im Mittel bei 95 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,46 Prozent bedeutet, verbunden mit der Einstufung "Gut". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Encompass Health.