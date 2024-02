Encompass Health Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Werte dazwischen gelten als neutral. Der RSI von Encompass Health liegt bei 28,1, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 33,9, was auf eine "neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "gut".

Im letzten Jahr bewerteten die Analysten Encompass Health 0-mal als "gut", 1-mal als "neutral" und 0-mal als "schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "neutral" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 73,78 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -17,32 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 61 USD. Dies wird als "schlecht" bewertet, so dass die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten als "neutral" betrachtet wird.

Die Dividendenrendite für Encompass Health liegt bei 0,83 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine geringere Rendite von 90,1 Prozentpunkten bedeutet. Somit wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor liegt die Rendite von Encompass Health mit 22,35 Prozent um mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" weist eine durchschnittliche Rendite von 4,53 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, wobei Encompass Health mit 17,82 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.