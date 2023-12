Encompass Health Aktie: Es gibt was neues!

Die Aktie von Encompass Health wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihrer Kommunikation im Netz analysiert. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigte eine durchschnittliche Aktivität. Daher wurde Encompass Health in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Encompass Health.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,96 Prozent, was 87,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Encompass Health die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Encompass Health liegt bei 19,76, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 beträgt 38, was als neutral eingestuft wird, und somit in dieser Kategorie zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.