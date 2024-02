Mit Encavis wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Aktie von Encavis zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei 13,98 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 12,04 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,88 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 13,66 EUR, was einem Abstand von -11,86 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentalen Faktoren beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 30,33, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der unabhängigen Stromerzeuger & Energiehändler liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analyse der Stimmung unter den Anlegern zeigt, dass neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Die auf sozialen Plattformen gemessene Stimmung war überwiegend positiv, und auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab sieben konkrete Signale, von denen alle sieben als "Gut" bewertet wurden. Insgesamt wird die Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Encavis wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt wird die langfristige Stimmungslage daher als "Schlecht" bewertet.