Encavis und Energiekontor sind aktiv vor den mit Spannung erwarteten Zahlen. Windenergieanlage in NRW.

Encavis Energiekontor – „Windenergieaktien“ oder besser „Erneuerbare Energien – Aktien“ mit Nachhaltigkeitsbonus. Heute meldet man einen Verkauf eines weiteren Windparkprojekts der Energiekontor AG an die Hamburger Encavis AG.Zuletzt musste die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003 )-Aktie kräftige Kursverluste hinnehmen. Auslöser waren zwei Analystenkommentare an aufeinanderfolgenden Tagen. Wobei besonders die Entdeckung einer kräftig reduzierten Pipeline zu Irritationen am Markt führte – und einer „versteckten“ Reaktion von Encavis im Rahmen einer neue gesicherten 300 MW Projektpipeline in Italien. Und bevor Encavis die mit Spannung erwarteten Ergebnisse für 2022 präsentiert(Konzernabschluss 2022 für den 28.03.2023 angekündigt) – mit dem grossen Fragezeichen, wie sich die hohen Spotmarktpreise im Q4 auf die Gewinnentwicklung ausgewirkt haben, lieferte bereits die 100%-Tochter Encavis Asset Management die guten Ergebnisse für 2022.

Encavis bleibt aktiv – Zukauf zum weiteren Ausbau des Bestands – bereits jetzt grösster Bestandshalter am deutschen Aktienmarkt. Und auch Energiekontor…

… als Projektentwickler mit Eigenbestand hat dieses Jahr bereits einiges an Aktivitäten entfaltet: Am 16.Januar konnte man einen 19 MWph Solarpark im Baustadium veräussern. Passend zur positiven Grundstimmung vom letzten Handelstag des Vorjahres, als man durch den Verkauf eines Windparks noch eine „schöne Schippe drauflegen“ konnte für die Bilanz 2022.

Und diese beiden Player einigten sich auf den Verkauf eines Repoweringprojekts. Encavis erwirbt für den Eigenbestand von Energiekontor den Windpark „Bergheim“, ein Repowering-Projekt, das auf langfristige historische Daten zum Windaufkommen in der Region zurückgreifen kann und damit besonders planbare Erträge bietet. Die beiden Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von zusammen rund 11,2 MW werden ab dem ersten vollen Betriebsjahr jährlich rund 28,1 GWh an Strom erzeugen. Dies deckt den durchschnittlichen jährlichen Strombedarf von rund 10.000 Haushalten und spart rund 20.000 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Die Inbetriebnahme der beiden Windenergieanlagen ist für Ende des vierten Quartals 2023 geplant.

Aktuell bestätigte Prognose des Gesamtkonzerns Encavis AG

Als Reaktion auf die guten – wenn auch vom Markt abgestraften – Q3-Zahlen bestätigte Encavis zuletzt Mitte November seine Prognose: „Unter Berücksichtigung der erhöhten Umsatz- und Ergebnisgrößen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres, hat der Vorstand der Encavis AG entschieden den Ausblick 2022 auf die operativen Key-Performance-Indikatoren für das Gesamtjahr 2022 anzupassen. Dabei werden aufgrund der sehr hohen Volatilität der Strompreise weiterhin die bisherigen Planannahmen aus der Ursprungsplanung für die verbleibenden fünf Monate des Geschäftsjahres 2022 angesetzt:

Erwartet wird eine Steigerung des Umsatzes auf > 420 Mio. EUR (zuvor > 380 Mio. EUR),

eine Steigerung des operativen EBITDA auf > 310 Mio. EUR (zuvor > 285 Mio. EUR),

eine Steigerung des operativen EBIT auf > 185 Mio. EUR (zuvor > 166 Mio. EUR),

eine Steigerung des operativen Ergebnisses je Aktie (EPS) von 0,51 EUR auf 0,55 EUR sowie

eine Steigerung des operativen Cashflows auf > 280 Mio. EUR (zuvor > 260 Mio. EUR).“ (Unternehmensmeldung 3.08.2022)

Aktienkurs aktuell: 16,68 EUR (9:39 Uhr XETRA, 8.02.2023)

Marktkapitalisierung: 3,0 Mrd EUR

52-Wochen Hoch/Tief: 24,78 EUR/11,82 EUR

Fazit: Aktuell handelt die Aktie weit entfernt vom 52-Wochen Hoch, Prognose 2021 (über-)erfüllt, Prognose 2022 bestätigt. „Meteorologische Auswirkungen“und hohe Spotpreise könnten im vierten Quartal zu einer weiteren Prognose-„Übererfüllung“ führen.



Chart: Encavis AG | Powered by GOYAX.de

Energiekontor kombiniert Bestandsaufbau und Projektentwicklung für Dritte – erfolgreich.

Energiekontor mit Rückenwind – entsprechend die Q3-Zahlen. Zur Erinnerung – Energiekontor ist mehr als ein reiner Bestandshalter: Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Und darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 370 Megawatt (MW) im eigenen Bestand. Nachdem man Mitte Oktober in Mecklenburg-Vorpommern bereits die Genehmigung für den Bau von 3 Solarparkprojekten in Mecklenburg „schaffte“ – erste Erfolge durch das neue Zielabweichungsverfahren der MV-Landesgesetzgebung- setzte man im Dezember die Erfolgsserie in MV fort, mit der Genehmigung eines 45 MWp Solarprojeks. Somit kann man insgesamt 175 MWp durch die neue Gesetzeslage in MV an Solaranlagen errichten – aktueller Stand. Dazu nun die drei Verkaufs-.Transaktionen in den letzten Monaten

Aktienkurs aktuell: 75,50 EUR (9:26 Uhr, XETRA, 08.02.2023)

Markkapitalisierung: 1,05 Mrd EUR

52-Wochen Hoch/Tief: 102,20 EUR/ 52,10 EUR

Fazit: Aktuell handelt die Aktie rund 25% unter dem 52-Wochen Hoch, 2021 starkes Ergebnis, 2022 wird „man so weitermachen“ – sehr wahrscheinlich nach den „passenden“ 9-Monatszahlen und den letzten Meldungen über einen Verkauf „noch kurz vor Jahresende. „Meteorologische Auswirkungen“ könnten durchaus positive Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung haben. Analysten: 3″BUY“ und 1 „Aufstocken“. Durchschnittliches Kursziel von 124,75 EUR noch lange nicht erreicht.

Ein Argument für die positive Kursentwicklung der Energiekontor- Aktie könnte auch die konsequente Aktienrückkaufpolitik sein. Und die damit verbundene kontinuierliche Einziehung von Aktien. Verwässerung scheint für die Aktionäre ein Fremdwort zu sein und zu bleiben, das Gegenteil ist vielmehr der Fall! Zuletzt am 19.05.2022 reduzierte man das Grundkapital um die seit der letzten Ermächtigung zurückgekauften Aktien: „Grundkapital der Gesellschaft von € 14.124.638,00 – um € 137.738,00 – auf € 13.986.900,00 durch Einziehung von 137.738 Aktien“ herabgesetzt. Und am 20.05.2022 wurde der Rückkauf bis zu weiteren 80.000 Aktien bis längstens zum 30.06.2023 beschlossen – bis zu 9 Mio EUR Volumen. So etwas stützt gerade bei relativ illiquiden Werten den Kurs einer Aktie.

CHART – Energiekontor



Energiekontor AG | Powered by Energiekontor AG | Powered by GOYAX.de