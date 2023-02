Encavis toppt die Erwartungen. Selbst einige Mittelfristziele von Fast Forward 2025 werden bereits überschritten.

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Encavis – „Windenergieaktie“ oder besser „Erneuerbare Energien – Aktie“ mit Nachhaltigkeitsbonus. Heute meldet man die mit Spannung erwarteten vorläufigen Zahlen für 2022. Und aufgrund der konservativen Prognosemethodik nur realisierte Strompreissteigerungen „einzurechnen“ und im Forecast darauf zu verzichten,kann man mit überzeugenden Eckdaten aufwarten. Zuletzt musste die ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003 )-Aktie kräftige Kursverluste hinnehmen. Auslöser waren zwei Analystenkommentare an aufeinanderfolgenden Tagen. Wobei besonders die Entdeckung einer kräftig reduzierten Pipeline zu Irritationen am Markt führte – und einer „versteckten“ Reaktion von Encavis im Rahmen einer neue gesicherten 300 MW Projektpipeline in Italien. Und bevor Encavis die endgültigen Ergebnisse für 2022 präsentiert(Konzernabschluss 2022 für den 28.03.2023 angekündigt) , kann bereits mit den vorläufigen Eckdaten das grosse Fragezeichen, wie sich die hohen Spotmarktpreise im Q4 auf die Gewinnentwicklung ausgewirkt haben, gelüftet werden. Zuvor llieferte bereits die 100%-Tochter Encavis Asset Management gute Ergebnisse für 2022 und jetzt für die Mutter:

Encavis erfolgreich – deutlich höhere Umsatzerlöse und Ergebnisse, die signifikant über den Werten des Vorjahres, der Guidance für 2022 liegen,…

…sowie bei Umsatz und operativem EBITDA schon jetzt die Zielgrößen der Wachstumsstrategie „>> Fast Forward 2025“ übertreffen. Angesichts des sehr großen Anteils preislich fixierter Umsätze aus Erneuerbarer Energieerzeugung profitierte Encavis nur in begrenztem Umfang von den hohen Spitzenwerten am Strommarkt, dennoch ist dieser Effekt deutlich zu erkennen.

Alles rekordmässig – müsste man eigentlich zufrieden sein…

So stieg dieStromproduktion aus Erneuerbarer Energie im Eigenbestand der Encavis AG im Geschäftsjahr 2022 um knapp 14% auf rund 3.133 Gigawattstunden (GWh/Vorjahr: 2.754 GWh). Und man konnte damit Umsätze von rund 480Mio EUR erzielen – abzüglich Umsätze in Höhe von rund 25 Mio EUR, die durch die europaweit implementierten Systeme zur Deckelung der Strompreise abgeschöpft werden. So reicht es für einen „Nettoumsatz“ von 455 Mio EUR – plus mehr als 36% gegenüber dem Vorjahreswert. UND MAN MUSS SICH WOHL NEUE ZIELE SETZEN; DENN. Der Jahresumsatz 2022 übertrifft somit schon jetzt die Zielgröße der Wachstumsstrategie „>> Fast Forward 2025“ von EUR > 440 Mio. um mehr als 3%.

Dasazu erreicht das operative EBITDA rund 340 Mio EUR ( Guidance 2022 rund 310 Mio EUR/ Vorjahr: 256,4 Mio EUR). UND AUCH HIER GILT: Operative EBITDA übertrifft schon jetzt die Zielgröße der Wachstumsstrategie „>> Fast Forward 2025“ von > 330 Mio EUR. Weiterhin stabil bleibt die EBITDA-Marge bei rund 75% nach Abschöpfung der Umsätze.

Daraus resultiert eine Steigerung des operativen Ergebnisses der betrieblichen Tätigkeit (operatives EBIT) auf rund EUR 195 Mio., auch hier übertrifft Encavis die Guidance 2022 (EUR > 185 Mio.) um mehr als 5% und um mehr als 30% gegenüber dem Vorjahr von EUR 149,1 Mio. Encavis erreicht ebenfalls schon jetzt nahezu den Zielwert der Wachstumsstrategie „>> Fast Forward 2025“ von EUR > 198 Mio.

Insgesamt resultiert aus dem auf 195 Mio EUR verbesserten EBIT ( Guidance 2022 rund 185 Mio EUR/ Vorjahr: 149,1 Mio EUR)ein signifikant verbessertes, operatives Ergebnis je Aktie (EPS) von mindestens EUR 0,58 für das Geschäftsjahr 2022, womit die Guidance 2022 in Höhe von EUR 0,55 um mehr als 5% übertroffen wird – eine Steigerung um mindestens 20% gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 0,48 je Aktie.

Fazit: Aktuell handelt die Aktie weit entfernt vom 52-Wochen Hoch, Prognose 2021 (über-)erfüllt, Prognose 2022 übererfüllt. „Meteorologische Auswirkungen“und hohe Spotpreise haben offensichtlich im vierten Quartal zu einer weiteren Prognose-„Übererfüllung“ geführt. Fast Forward 2025 Ziele bereits teilweise erreicht – was kann jetzt noch besseres kommen, könnten Pessimisten fragen. Andere sehen die sprudelnde, berechenbare Geldquelle.



