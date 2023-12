Encavis, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Werkzeug, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Für Encavis liegt der RSI bei 9,76, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 38,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Encavis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde weniger über Encavis diskutiert als normalerweise, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Encavis im Vergleich zum Branchendurchschnitt der unabhängigen Stromerzeuger und Energiehändler eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,57 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung rund um Encavis wurde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab vier konkret berechnete Signale (2 "Schlecht", 2 "Gut"), was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Encavis hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.