Encavis – Managementtochter setzt auf PV-Grossanlagen in Deutschland.

Encavis zeigt, wie man mit „Wind“ und noch mehr“Sonne“ Geld verdienen kann. Wobei zuletzt „Windenergieaktien“ oder „Erneuerbare Energien – Aktien“ an der Börse nicht mehr unbedingt die Highflyer sind, um es freundlich zu formulieren. Hier macht eine Encavis keine Ausnahme. Vielmehr sieht der Chart der Encavis Aktie „grauselig“ aus – von knapp 20,00 EUR (52-Wochen-Hoch: 19,28 EUR) ist die Aktie nach einem gescheiterten Erholungsversuch (Zwischenhoch bei 15,59 EUR am 29.12.2023) wieder in die Tiefe abgetaucht – aktuell bei 11,61 EUR (XETRA, 12:00 Uhr). Die „Sonderkonjunktur“ hoher Strompreise am Spotmarkt im Umfeld der Ukraine-Invasion in 2022 ist für die Erzeuger von EE-Erzeugern vorbei.

Plug Power meldete Freitag ernüchternde 2023er-Zahlen. Der erwartete Kurseinbruch blieb aus, stattdessen ein Kursplus. Warum? Was sieht Roth?

Und im Umfeld der sinkenden Einspeisevergütungen, steigender Kosten für die Errichtung von Windparks und teuer gewordenen Finanzierungen aufgrund der aktuellen Zinslage ist es für die langfristig orientierten CO2-neutralen Stromerzeuger schwierig, ihre Story interessant für den Kapitalmarkt zu machen. Hierbei sollte man bedenken, dass Encavis in Deutschland in eigener Liga spielt – allein für 2023 wurde Solar insgesamt um 550 MW zugekauft. Und neben dem eigenen Portfolio, dem Service für EE-Anlagen Dritter sorgt die 100%-Tochter Encavis Asset Management AG für regelmässige, berechenbare Erträge – sie betreut unter anderem Spezialfonds, für die ein EE/Solar/Windportfolio aufgebaut und dann betrieben wird. Ein Geschäft mit Zukunft, wie die heutige Meldung wieder in Erinnerung ruft:

Baustart des zweitgrößten Solarparks Deutschlands – Banken-Spezialfonds der BayernLB mit Encavis Expertise.