Encavis – Magement Tochter liefert Rekordjahr mit 30% Portfoliowachstum. Und die Mutter?

Encavis – „Windenergieaktie“ oder besser „Erneuerbare Energien – Aktie“ mit Nachhaltigkeitsbonus. Zuletzt musste die Encavis-Aktie kräftige Kursverluste hinnehmen. Auslöser waren zwei Analystenkommentare an aufeinanderfolgenden Tagen. Wobei besonders die Entdeckung einer kräftig reduzierten Pipelinezu Irritationen am Markt führte – und einer „versteckten“ Reaktion von Encavis im Rahmen einer neue gesicherten 300 MW Projektpipeline in Italien. Und bevor Encavis die mit Spannung erwarteten Ergebnisse für 2022 präsentiert – mit dem grossen Fragezeichen, wie sich die hohen Spotmarktpreise im Q4 auf die Gewinnentwicklung ausgewirkt haben, liefert heute die 100%-Tochter Encavis Asset Management die Ergebnisse für 2022. Bei der Tochter geht es vornehmlich darum, möglichst viele Mandate zur Verwaltung, der Selektion und dem Aufbau von erneuerbare Energien Portfolios zu gewinnen. Und natürlich für die geplanten Investments meisst Institutioneller entsprechend geeignete „Anlageobjekte“ zu identifizieren und zu erwerben.

Encavis Aktie im Wesentlichen durch die Ergebnisse der Encavis AG beeinflusst – aber Encavis Asset Management baut eine langfristige, kontinuierliche „Cash-Machine auf.

Wenn auch kurzfristig vielleicht viel „im Kurs bereits vorweggenommen sein sollte“, so scheinen die Perspektiven als derzeit grösster Bestandshalter erneuerbarer Energien am deutschen Börsenparkett mittel- un d langfristig „nicht übel“. Es bleibt also dabei: ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003 ) – Pureplayer. Als reiner Bestandshalter von erneuerbaren Energieanlagen – europaweit. Die Gesamterzeugungskapazität aus erneuerbaren Energienerreicht rund 3,4 GW, davon im Eigenbestand rund 1,58 GW Solar (in Betrieb) plus 266 MW in Bau/Entwicklung und 481 MW Wind (in Betrieb) plus GW Eigenbestand, der Rest „under Management“.

Davon entfallen beim EIGENBESTAND 229,25 MW auf „deutsche“ Windenergieanlagen (mehrheitlich ab 2015 in Betrieb gegangen-Einzelaufstellung Encavis Homepage), 287,46 auf „deutsche“ Solaranlagen (mehrheitlich ab 2010 in Betrieb gegangen – Einzelaufstellung Encavis Homepage). Was immerhin gut 16 % der Gesamtkapazität für deutsche Solar-und Windanlagen bedeutet und beim EIGENBESTAND ist der Anteil sogar noch wesentlich höher: Rund 24% .

Neben der Encavis AG erzielt man durch die Encavis Asset Management AG steigende Erträge. Dabei handelt es sich um einen kräftig wachsende „Manager“ für Erneuerbare Energien Fonds, der durch die Auswahl, den Betrieb und die wirtschaftliche Steuerung der Energieanlagen der Fonds laufende und einmalige Gebühren/Fee’s erzielt. Zuletzt meldete man die Ausplatzierung des 1,13 Mrd Encavis Infrastrucutr Fonds II.



Encavis Asset Management – vorläufige Zahlen 2022.

Die Encavis Asset Management AG hat im Jahr 2022 ihr Portfolio für institutionelle Investoren um mehr als 415 MW erweitert. Dies entspricht einer Steigerung von über 30 %. Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte die Encavis AM ihre installierte Leistung aus Erneuerbaren Energien auf nun 1,4 Gigawatt (GW). Dieser Erfolg basiert auf Inbetriebnahmen von Wind- und Solarparks in Irland, Deutschland und den Niederlanden. Die Stromproduktion stieg um rund 17 % auf gut 2,1 Millionen KWh und erreichte damit einen neuen Rekordwert.

Darüber hinaus wurden für institutionelle Investoren im vergangenen Jahr weitere Wind- und Solarparks in Frankreich, Irland sowie in Deutschland erworben. Diese Erneuerbare-Energien-Anlagen werden momentan entwickelt oder befinden sich bereits im Bau. In Mecklenburg-Vorpommern entsteht im Zuge dessen mit rund 270 MW die derzeit größte Photovoltaikanlage Deutschlands.

„Wir sind stolz auf die Leistung und auch im Jahr 2023 werden wir unser Portfolio weiter ausbauen und die Energiewende mit aller Kraft vorantreiben. Bereits heute leisten unsere Erneuerbaren-Energien-Anlagen, die wir für institutionelle Investoren betreiben, einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung in dem sie jährlich mehr als 672.000 Tonnen klimaschädliches CO 2 vermeiden,“ sagt Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG.

Aktuell bestätigte Prognose des Gesamtkonzerns Encavis AG

Als Reaktion auf die guten – wenn auch vom Markt abgestraften – Q3-Zahlen bestätigte Encavis zuletzt Mitte November seine Prognose: „Unter Berücksichtigung der erhöhten Umsatz- und Ergebnisgrößen in den ersten sieben Monaten dieses Jahres, hat der Vorstand der Encavis AG entschieden den Ausblick 2022 auf die operativen Key-Performance-Indikatoren für das Gesamtjahr 2022 anzupassen. Dabei werden aufgrund der sehr hohen Volatilität der Strompreise weiterhin die bisherigen Planannahmen aus der Ursprungsplanung für die verbleibenden fünf Monate des Geschäftsjahres 2022 angesetzt:

Erwartet wird eine Steigerung des Umsatzes auf > 420 Mio. EUR (zuvor > 380 Mio. EUR),

eine Steigerung des operativen EBITDA auf > 310 Mio. EUR (zuvor > 285 Mio. EUR),

eine Steigerung des operativen EBIT auf > 185 Mio. EUR (zuvor > 166 Mio. EUR),

eine Steigerung des operativen Ergebnisses je Aktie (EPS) von 0,51 EUR auf 0,55 EUR sowie

eine Steigerung des operativen Cashflows auf > 280 Mio. EUR (zuvor > 260 Mio. EUR).“ (Unternehmensmeldung 3.08.2022)

Aktienkurs aktuell: 17,68 EUR (11:12 uhr XETRA, 30.01.2023)

Marktkapitalisierung: 2,85 Mrd EUR

52-Wochen Hoch/Tief: 24,78 EUR/11,82 EUR

Fazit: Aktuell handelt die Aktie weit entfernt vom 52-Wochen Hoch, Prognose 2021 (über-) erfüllt, Prognose 2022 bestätigt. „Meteorologische Auswirkungen“und hohe Spotpreise könnten im vierten Quartal zu einer weiteren Prognose-„Übererfüllung“ führen.



