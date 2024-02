Encavis Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI beträgt aktuell 98 für die Encavis-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 75,03 an, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Encavis-Aktie mit 11.145 EUR um -19,53 Prozent unter dem GD200 (13,85 EUR), was ein weiteres "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 13,38 EUR einen Abstand von -16,7 Prozent, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

In Bezug auf die Dividende weist die Encavis-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent als schlechter bewertet wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encavis mit 30,33 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche, was auf eine Unterbewertung hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse zur Folge hat.