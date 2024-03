Encavis Aktie – was tun? Platow Brief mit klarer Meinung zum KKR-Angebot.

Encavis Aktie – was tun nach dem Angebot von KKR? Platow hat hierzu eine klare Meinung. Die Analysten vom Platow Brief betrachten die kurz-, mittel- und langfristigen Perspektiven der Encavis-Aktie und kommen zu einer klaren Handlungsempfehlung, unabhängig davon, ob KKR letztendlich die Annahmeschwelle erreicht oder nicht. Warum der Platow Brief diese Handlungsempfehlung gibt? Welche Erwartungen man für die zukünftige Entwicklung der Hamburger hat? Hier die Gründe. Wie immer fundiert und nachvollziehbar. Hier die Einzelheiten:



Encavis – Lohnt sich die KKR-Offerte? Im Zuge sinkender Strompreise hatten es Erneuerbare Energie-Aktien zuletzt schwer. Die niedrigen Kurse hat am Donnerstag (14.3.) Finanzinvestor KKR ausgenutzt, um ein Angebot für Encavis anzukündigen.

Ein von der US-Beteiligungsgesellschaft geführtes Konsortium (zu dem u.a. das Familienunternehmen Viessmann gehört) bietet Anlegern 17,50 Euro je Aktie und will das MDAX-Unternehmen bei Erfolg von der Börse nehmen. Wir liegen seit unserem Einstieg in PB v. 30.11.23 damit 24% im Plus.

Aufgrund der Mindestannahmeschwelle von gut 54% herrscht am Markt noch eine gewisse Skepsis, die sich im aktuellen Kurs der Aktie (16,88 Euro; DE0006095003) widerspiegelt. Denn insbesondere Anleger, die 2021 oder 2022 bei Kursen von 22 bis 25 Euro eingestiegen sind, dürften vom Angebot enttäuscht sein. Immerhin fällt das Angebot aber deutlich höher aus als vom Markt antizipiert. Im Februar spekulierte dieser noch von einer möglichen Bewertung von 2,0 Mrd. Euro, also 12,40 je Aktie. Das aktuelle Angebot bewertet Encavis mit 2,8 Mrd. Euro – ein Aufschlag von 40%.



