Encavis Aktie: Das war nicht abzusehen!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Encavis festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen beobachtet wurde. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst bekommt Encavis in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Encavis bei 12,85 EUR liegt, was -9,57 Prozent unter dem GD200 (14,21 EUR) ist. Auch der GD50, mit einem Kurs von 13,97 EUR, weist auf ein "Schlecht"-Signal hin. Unter dem Strich wird der Kurs der Encavis-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien wurde Encavis in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Zudem wurden 3 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Encavis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (67,17) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Stimmung, der technischen Aspekte und des RSI somit eine eher negative Einschätzung der Encavis-Aktie.