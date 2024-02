Encavis Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben Encavis auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde größtenteils positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Encavis diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Gut" Bewertung.

Das Stimmungsbild rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Encavis wurde auf diese Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Encavis weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insofern erhält die Aktie von Encavis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Encavis-Aktie hat einen Wert von 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 7-Tage-RSI im Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (73,86) zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Encavis.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encavis beträgt aktuell 30,33, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Encavis auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.