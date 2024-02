Encavis Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Derzeit wird die Aktie von Encavis anhand des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 32,25 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 212,77 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 14,12 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,615 EUR liegt, was eine Abweichung von -10,66 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 13,85 EUR über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Encavis-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich der Dividende weist Encavis derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,49 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf Encavis besteht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigt sich auch eine Veränderung zum Negativen in Bezug auf die Stimmungsänderung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.