Encavis Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Encavis ist mit 35,75 niedriger als der Branchendurchschnitt, was sie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen lässt. Im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt das KGV von Encavis um 83 Prozent unter dem Durchschnittswert von 208. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Encavis-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 47,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 39,53 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite der Encavis-Aktie beträgt Null Prozent, was 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Encavis-Aktie ist größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Meinungen dominieren, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt negativen Signal auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments dennoch eine positive Bewertung.