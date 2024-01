Encavis Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten zwei Wochen wurde Encavis von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass in diesem Zeitraum hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Darüber hinaus wurden 3 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Jedoch konnte in den letzten Wochen auch eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Encavis festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nahm ab, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Insgesamt wird Encavis daher für diese Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Encavis von 12,85 EUR mit -9,57 Prozent Entfernung vom GD200 (14,21 EUR) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 13,97 EUR ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -8,02 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Encavis-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hingegen gilt die Aktie von Encavis nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 32,25 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".