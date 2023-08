Encavis Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Für die Aktie Encavis aus dem Segment "Versorgungsunternehmen" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 16.08.2023, 17:33 Uhr, ein Kurs von 13.77 EUR geführt.

Encavis haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Encavis heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 96,52 Punkten, zeigt also an, dass Encavis überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Encavis hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Encavis-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Encavis für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Encavis für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Encavis insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 32,83. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Encavis zahlt die Börse 32,83 Euro. Dies sind 84 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 207,12. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.