Encavis Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie der Encavis AG wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, basierend auf dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Die Abweichung beträgt -1,22 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine nahezu gleiche Abweichung, wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem neutralen Rating bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine schlechte Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer schlechten Bewertung führt. Zudem wurde eine negative Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Encavis-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird. Auf längerfristiger Basis ist sie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Encavis-Aktie daher eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das zeigt, dass die Encavis-Aktie im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" deutlich unterbewertet ist. Mit einem KGV von 38,78 liegt sie 82 Prozent unter dem Branchenmittel von 210,95. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.