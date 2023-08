Encavis-Aktie: Steigerung um +91% - Wird sich jetzt alles verbessern?

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Am 15. August veröffentlichte Encavis neue Geschäftszahlen, die an der Börse zuerst auf wenig Begeisterung stießen. Inzwischen hat sich jedoch eine positive Stimmungsänderung abgezeichnet. Am 16. August notierte die Aktie von Encavis um die Mittagszeit mit einem Plus von 2,4 Prozent bei 13,6 Euro und konnte damit einige der Verluste des vorangegangenen Tages kompensieren (Referenz: 16.08.2023, 12:00 Uhr).

Encavis im ersten Halbjahr 2023

Laut dem erneuerbare Energien fokussierten Unternehmen lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2023 bei rundemillionen Euro und blieb damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres (226 Mio.). Der Gesamtumsatz verteilte sich zu ungefähr zwei Dritteln (~68%) auf das Solarparkportfolio und ein Viertel (~25%) auf das Windparkportfolio.

Die stagnierenden Einnahmen wurden seitens Encavis unter anderem durch...