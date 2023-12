Encavis Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Encavis in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde weniger über Encavis diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgreifen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Encavis-RSI liegt bei 9,76, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,74, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Diese Gesamtbetrachtung führt zu einer Bewertung von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Encavis war überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Es stehen vier konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 "Schlecht", 2 "Gut"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Neutral" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Encavis hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

In Bezug auf die Dividende schüttet Encavis eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,57 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,57 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.